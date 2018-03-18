|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:48
вы там совсем с дуба рухнули? нам до 20 нужно погасить те деньги на которые вы нас грабанули, а потом вы их нам вернёте? а может тогда вы перестанете снимать с нас абонку за пользование кредиткой, а начнёте нам платить проценты за использование наших денег?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7414
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:06
у вас такое каждый месяц !!! я понимаю было бы разовое ... у этой "помылки" есть фамилия имя и отчество - почему эта помылка у вам до сих пор работает?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33870
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5405 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:14
Чи не могли б Ви уточнити в якому році?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24078
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:14
Кому нибудь уже вернули ошибочно списанные проценты?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 2807
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:22
так в том то и дело, хотят нас заставить их оплатить
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7414
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57
mephala написав:
Кому нибудь уже вернули ошибочно списанные проценты?
ошибочно списанные были первый раз ... второй раз это уже не ошибка - а профнепригодность.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33870
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5405 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:34
17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7414
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:39
Stringer написав:
17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец
Это от Мони о февральском увеличении, меньше месяца прошло⏳
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:33
vollena71 написав: Stringer написав:
17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец
Это от Мони о февральском увеличении, меньше месяца прошло⏳
разве это было не в первых числах?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7414
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:10
Stringer написав: vollena71 написав:
Это от Мони о февральском увеличении, меньше месяца прошло⏳
разве это было не в первых числах?
Увеличение 22февраля, информация УБКИ 17 марта
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30267
|3726092
|
|
OTP Bank
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5314
|1280698
|
|
|17594
|3180024
|
Сер 14 лют, 2018 09:31
emeta
реклама
|