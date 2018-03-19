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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:41

Re: Універсал (Universal Bank)

Вернули назад ошибочно начисленные проценты
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:34

Думаю, доля банку вже визначена.

Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.

Далі - цитата діда Панаса.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:40

V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17

Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:
V2
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З нами з: 03.07.09
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  #<1 ... 526527528529
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