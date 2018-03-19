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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:41
Re: Універсал (Universal Bank)
Вернули назад ошибочно начисленные проценты
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:34
Думаю, доля банку вже визначена.
Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.
Далі - цитата діда Панаса.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:40
V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать
Всё IMHO
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