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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:41

Re: Універсал (Universal Bank)

Вернули назад ошибочно начисленные проценты
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:34

Думаю, доля банку вже визначена.

Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.

Далі - цитата діда Панаса.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:40

V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17

Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:00

  V2 написав:Думаю, доля банку вже визначена.

Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.

Далі - цитата діда Панаса.


пришла смска - предлагают перейти на бесплатную карту монобанк.
походу после 31-03-2018 придется таки переходить.
ну или вообще свалить если у моно не будет ежемесячно категории продукты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:11

  V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:

Все має свій початок і кінець. :(
Втрата пари сотень грн... :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:30

  Вкладчик1234 написав:V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать


Греки звались Евробанком.
Так что нет тут брендов особенных.
Решили просто видать не распыляться. Оптимизация так сказать.

А что представитель может прояснит нам дальнейшую судьбу кредитки от Универсала?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:35

Aps
Кілька тижнів тому представник казала, що можна звернутись до будь-якого відділення банку та миттєво замінити картку...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:46

  V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:

Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:14

  clientage написав:
  V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:

Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18


акция по кешбеку до 31-03-2018
не факт что продлят...
mephala
 
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