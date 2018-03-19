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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:41
Вернули назад ошибочно начисленные проценты
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:34
Думаю, доля банку вже визначена.
Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.
Далі - цитата діда Панаса.
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V2
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:40
V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17
Вкладчик1234
Кредитки шкода
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V2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:00
V2 написав:
Думаю, доля банку вже визначена.
Після закінчення терміну дії новий пластик по кредитці вже не дали.
"Розпорядження центрального офісу", - сказали у відділенні, подібний коментар отримав і на 0800.
Активно пропонували кредитку Моні.
Далі - цитата діда Панаса.
пришла смска - предлагают перейти на бесплатную карту монобанк.
походу после 31-03-2018 придется таки переходить.
ну или вообще свалить если у моно не будет ежемесячно категории продукты.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:30
Вкладчик1234 написав:V2,
Не "доля банку", а "доля бренду".
Думаю греки просто не разрешают вешать свою вывеску, как и Unicredit не даёт Альфе-Укрсоцу.
А сам банчок, уже в виде Моно, будет существовать
Греки звались Евробанком.
Так что нет тут брендов особенных.
Решили просто видать не распыляться. Оптимизация так сказать.
А что представитель может прояснит нам дальнейшую судьбу кредитки от Универсала?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:35
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Кілька тижнів тому представник казала, що можна звернутись до будь-якого відділення банку та миттєво замінити картку...
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V2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:46
V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода
Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:14
clientage написав: V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода
Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18
акция по кешбеку до 31-03-2018
не факт что продлят...
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