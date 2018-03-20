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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:47

Re: Універсал (Universal Bank)

clientage написав:
  V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода :cry:

Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18
У меня та же беда (( придется закрывать карту до конца месяца, чтобы 149 грн не сняли.
Горячка говорит, что кешбек продлевать не будут.
Viktor2812
 
Повідомлень: 659
З нами з: 07.05.14
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Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27

Re: Універсал (Universal Bank)

  Viktor2812 написав:кешбек продлевать не будут.

нормальная карта с грейсом , до конца года попользуемся , вот видите - вчера уже БМ не хочет быть обузой для рфиии ...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:30

Re: Універсал (Universal Bank)

  sens написав:нормальная карта с грейсом

до 50 днів - грейс закороткий.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24102
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Подякували: 1240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:нормальная карта с грейсом

до 50 днів - грейс закороткий.

Не согласен.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10634
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:51

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:нормальная карта с грейсом

до 50 днів - грейс закороткий.

Не согласен.


С чем сравниваете карту?
Aps
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Повідомлень: 1838
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
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