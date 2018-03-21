У меня та же беда (( придется закрывать карту до конца месяца, чтобы 149 грн не сняли.
Горячка говорит, что кешбек продлевать не будут.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:47
Re: Універсал (Universal Bank)
У меня та же беда (( придется закрывать карту до конца месяца, чтобы 149 грн не сняли.
Горячка говорит, что кешбек продлевать не будут.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27
Re: Універсал (Universal Bank)
нормальная карта с грейсом , до конца года попользуемся , вот видите - вчера уже БМ не хочет быть обузой для рфиии ...
никому не верю
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:30
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39
Не согласен.
никому не верю
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:51
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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