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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:47
clientage написав: V2 написав:Вкладчик1234
Кредитки шкода
Так я не пойняв!
Вот нам платить в марте годовую абонку 149грн. И шо карту ЩАС закроют? Сама карта действительна по 09/18
У меня та же беда (( придется закрывать карту до конца месяца, чтобы 149 грн не сняли.
Горячка говорит, что кешбек продлевать не будут.
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Viktor2812
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27
Viktor2812 написав:
кешбек продлевать не будут.
нормальная карта с грейсом , до конца года попользуемся , вот видите - вчера уже БМ не хочет быть обузой для рфиии ...
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:30
sens написав:
нормальная карта с грейсом
до 50 днів - грейс закороткий.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
нормальная карта с грейсом
до 50 днів - грейс закороткий.
Не согласен.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:51
sens написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав:
нормальная карта с грейсом
до 50 днів - грейс закороткий.
Не согласен.
С чем сравниваете карту?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:04
Прислали СМС о том что есть двухдневная просрочка. Просят оплатить.
В ИБ данная сумма как приход числится.
Кого то еще порадовали так?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:32
Хто ще не закрив кредитку Універсалу...березень вже закінчується.
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Квесторе_поверніться
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