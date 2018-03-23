RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 03:16

Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:42

  WachtAmRhein написав:Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.

Спите-спите,мы тут культурные люди и не позволяем эмоциям управлять собою . Считаю , учитывая тенденцию на сокращение числа банков и уменьшения живых банков с нулевым грейс периодом для своих кредиток и желание наших соотечественников работать без налогов,то стоит думать головой прежде,чем делать поспешные выводы.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 528529530531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1758, 1759, 1760
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17595 3180446
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 08:58
emeta
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3037, 3038, 3039
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30387 3738504
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 08:53
lov2108
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
61 34687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 10:33
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2236)
24.03.2018 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.