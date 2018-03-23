|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:42
Спите-спите,мы тут культурные люди и не позволяем эмоциям управлять собою . Считаю , учитывая тенденцию на сокращение числа банков и уменьшения живых банков с нулевым грейс периодом для своих кредиток и желание наших соотечественников работать без налогов,то стоит думать головой прежде,чем делать поспешные выводы.
никому не верю
Зараз переглядають цей форум: Lost, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|