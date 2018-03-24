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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 03:16
Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 24 бер, 2018 07:42
WachtAmRhein написав:
Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.
Спите-спите,мы тут культурные люди и не позволяем эмоциям управлять собою . Считаю , учитывая тенденцию на сокращение числа банков и уменьшения живых банков с нулевым грейс периодом для своих кредиток и желание наших соотечественников работать без налогов,то стоит думать головой прежде,чем делать поспешные выводы.
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:37
Коллеги, с апреля кешбек отменён, или это просто слухи?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:43
Stringer
В правилах - до 30.03.
В березні картку вже не перевипустили, активно рекламують Моню.
Тому, висновки напрошуються не надто оптимістичні ...
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:55
V2 написав:Stringer
Так вже сьогодні карта не потрібна, враховуючи проведення понеділком 02 квітня, коли програма вже не продовжиться. Гаряча підтверджує завершення КБ і що продовження не буде більше.
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Чет 29 бер, 2018 14:29
d_12
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OTP Bank
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Суб 24 бер, 2018 09:37
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