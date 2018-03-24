RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 03:16

Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8215
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:42

  WachtAmRhein написав:Да уж сдавать стал старик, посты уже не те что 3-4 года назад.

Спите-спите,мы тут культурные люди и не позволяем эмоциям управлять собою . Считаю , учитывая тенденцию на сокращение числа банков и уменьшения живых банков с нулевым грейс периодом для своих кредиток и желание наших соотечественников работать без налогов,то стоит думать головой прежде,чем делать поспешные выводы.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:37

Коллеги, с апреля кешбек отменён, или это просто слухи?
Stringer
 
Повідомлень: 7434
З нами з: 23.01.13
Подякував: 202 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:43

Stringer
В правилах - до 30.03.
В березні картку вже не перевипустили, активно рекламують Моню.
Тому, висновки напрошуються не надто оптимістичні ...
V2
4
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:55

  V2 написав:Stringer


Так вже сьогодні карта не потрібна, враховуючи проведення понеділком 02 квітня, коли програма вже не продовжиться. Гаряча підтверджує завершення КБ і що продовження не буде більше.
Viz
 
Повідомлень: 789
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 528529530531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, BBC, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3041, 3042, 3043
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30422 3745446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 14:29
d_12
OTP Bank 1 ... 530, 531, 532
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5312 1281497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 21:35
Клиент_
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1758, 1759, 1760
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17596 3180991
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 09:37
BBC
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55080)
29.03.2018 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.