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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:12

  uaprofi написав:так шо? говорим спасибо Универсалу!

и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?


Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:07

Re: Універсал (Universal Bank)

  uaprofi написав:и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?


В5 від ТАСі - 2% чистими.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:15

Re: Універсал (Universal Bank)

обидно :-(
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32

  V2 написав:
  uaprofi написав:и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?


В5 від ТАСі - 2% чистими.


да, сегодня вечером пришлось брать в маркет уже Б5 ...даже пин пришлось вспоминать, но 2% это маловато ...

если в ексиме действительно платину можно заиметь за 1050грн за недельный депо, то вроде будет хорошей заменой
...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:33

господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:14

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а может они всё таки продлят ... и на лучших условиях :lol:
...
uaprofi
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