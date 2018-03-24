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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:12
uaprofi написав:
так шо? говорим спасибо Универсалу!
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:07
uaprofi написав:
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
В5 від ТАСі - 2% чистими.
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V2
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:15
обидно
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32
V2 написав: uaprofi написав:
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
В5 від ТАСі - 2% чистими.
да, сегодня вечером пришлось брать в маркет уже Б5 ...даже пин пришлось вспоминать, но 2% это маловато ...
если в ексиме действительно платину можно заиметь за 1050грн за недельный депо, то вроде будет хорошей заменой
...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:33
господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:14
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а может они всё таки продлят ... и на лучших условиях
...
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