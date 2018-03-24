Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:12
Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:07
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:15
Re: Універсал (Universal Bank)
обидно
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32
да, сегодня вечером пришлось брать в маркет уже Б5 ...даже пин пришлось вспоминать, но 2% это маловато ...
если в ексиме действительно платину можно заиметь за 1050грн за недельный депо, то вроде будет хорошей заменой
...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:33
господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:51
Универсалбанк(МОНОКАРТА) 4% грязними (Только за кредитные)
ТАС(WC) 3% чистыми (Только в сб, вс за кредитные)
Щось мені з ТАС "щастить"
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