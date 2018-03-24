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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:12
uaprofi написав:
так шо? говорим спасибо Универсалу!
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:07
uaprofi написав:
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
В5 від ТАСі - 2% чистими.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:15
обидно
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32
V2 написав: uaprofi написав:
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
В5 від ТАСі - 2% чистими.
да, сегодня вечером пришлось брать в маркет уже Б5 ...даже пин пришлось вспоминать, но 2% это маловато ...
если в ексиме действительно платину можно заиметь за 1050грн за недельный депо, то вроде будет хорошей заменой
...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:33
господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:14
IMPRINTER
а может они всё таки продлят ... и на лучших условиях
...
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uaprofi
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:51
V2 написав: uaprofi написав:
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
В5 від ТАСі - 2% чистими.
Универсалбанк(МОНОКАРТА) 4% грязними (Только за кредитные)
ТАС(WC) 3% чистыми (Только в сб, вс за кредитные)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:06
Новость о продлении КБ не появляется, походу все, на полку.
Сразу же вопрос, альтернативы на еду, есть что то интереснее ТАСиной WC?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:48
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
так шо? говорим спасибо Универсалу!
и где теперь самый жирный кешбек на супермаркеты?
Для олених трат у меня теперь тока Эксим с 5%.
так там же не деньгами, а бонусами, которыми разве что мобилку пополнять...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:56
У кого уже есть опыт закрытия КК удаленно?
Отделение из города ушло теперь не понятно как карту закрывать.
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