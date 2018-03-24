да, кешбек с апреля отменён, карты после срока дейсвтвия изымаются, кредитная программа универсала аннулируется, теперь в универсале только моня кредитует на карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:19
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:22
mephala
Тестую через мейл.
Правда, служба підтримка дуже естонська, відповідь на будь-яке питання надає через 30 днів.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:04
Депозит - универсал, кредит - монобанк,но свидетельство фонда общее на двоих
никому не верю
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