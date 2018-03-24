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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:19
IMPRINTER написав:
господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
да, кешбек с апреля отменён, карты после срока дейсвтвия изымаются, кредитная программа универсала аннулируется, теперь в универсале только моня кредитует на карты
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Stringer
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:22
mephala
Тестую через мейл.
Правда, служба підтримка дуже естонська, відповідь на будь-яке питання надає через 30 днів.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:04
Stringer написав: IMPRINTER написав:
господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?
да, кешбек с апреля отменён, карты после срока дейсвтвия изымаются, кредитная программа универсала аннулируется, теперь в универсале только моня кредитует на карты
Депозит - универсал, кредит - монобанк,но свидетельство фонда общее на двоих
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:29
sens написав:
Депозит - универсал
Карточка под депозит с абонплатой?
"Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку в пакеті послуг ""LUCKY CARD-ДЛЯ ВИПЛАТ"" 9,99 Гривень
"
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:37
J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!
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V2
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:52
V2 написав:J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!
я зайти хочу
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J
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:19
J написав: V2 написав:J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!
я зайти хочу
Поточний валютний під депо на халяву...колись був.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:15
J написав: sens написав:
Депозит - универсал
Карточка под депозит с абонплатой?
"Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку в пакеті послуг ""LUCKY CARD-ДЛЯ ВИПЛАТ"" 9,99 Гривень
"
Простые с абонкой, тексчет с абонкой.
Решение - Elit первый год на шару под депо.
Но коллеги правы - рыбы здесь больше нет.
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GrafBV
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:48
V2 написав:
Як потім вийти подумали?
известно как -
платишь набежавшую комиссию за пустой счет за год или пишешь заяву на списание
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J
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