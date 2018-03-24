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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:19

  IMPRINTER написав:господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?


да, кешбек с апреля отменён, карты после срока дейсвтвия изымаются, кредитная программа универсала аннулируется, теперь в универсале только моня кредитует на карты
Stringer
 
Повідомлень: 7442
З нами з: 23.01.13
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:22

mephala
Тестую через мейл.
Правда, служба підтримка дуже естонська, відповідь на будь-яке питання надає через 30 днів.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:04

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа так что всё кешбек точно?
можно класть карту на полку?


да, кешбек с апреля отменён, карты после срока дейсвтвия изымаются, кредитная программа универсала аннулируется, теперь в универсале только моня кредитует на карты

Депозит - универсал, кредит - монобанк,но свидетельство фонда общее на двоих
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10670
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Подякував: 29 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:29

  sens написав:Депозит - универсал

Карточка под депозит с абонплатой?

"Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку в пакеті послуг ""LUCKY CARD-ДЛЯ ВИПЛАТ"" 9,99 Гривень


"
J
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:37

J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!
V2
4
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 749 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:52

  V2 написав:J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!

я зайти хочу :oops:
J
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:19

  J написав:
  V2 написав:J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!

я зайти хочу :oops:

Поточний валютний під депо на халяву...колись був.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24320
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:15

  J написав:
  sens написав:Депозит - универсал

Карточка под депозит с абонплатой?

"Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку в пакеті послуг ""LUCKY CARD-ДЛЯ ВИПЛАТ"" 9,99 Гривень


"

Простые с абонкой, тексчет с абонкой.
Решение - Elit первый год на шару под депо.
Но коллеги правы - рыбы здесь больше нет.
GrafBV
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:29

  J написав:
  V2 написав:J
Втікайте з Універсалу - ні цікавих продуктів, ні сервісу, ні якості обслуговування!

я зайти хочу :oops:


Як потім вийти подумали? ;)
V2
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Подякував: 193 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:48

  V2 написав:
Як потім вийти подумали? ;)

известно как -
платишь набежавшую комиссию за пустой счет за год или пишешь заяву на списание
J
 
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