05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018
универсал как обычно )
при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06
05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018
универсал как обычно )
при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18
Re: Універсал (Universal Bank)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:27
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33
на полке ... но списали же снова %% ошибочно мартовские когда еще карта работала
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