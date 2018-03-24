05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018
универсал как обычно )
при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06
05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018
универсал как обычно )
при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18
Re: Універсал (Universal Bank)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:27
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33
на полке ... но списали же снова %% ошибочно мартовские когда еще карта работала
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:04
Re: Універсал (Universal Bank)
Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:07
по гривне - комиссии на снятие , по валюте - все что больше 1000 , будет с комиссией , кроме срочного депозита по сроку и не более 30 дней после окончания , + учитываем наличие одной кассы и массы манагеров в одном отделении
никому не верю
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:08
Re: Універсал (Universal Bank)
не забудьте бонус до депозиту!!!
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