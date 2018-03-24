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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06

05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018

универсал как обычно )

при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18

Re: Універсал (Universal Bank)

  IMPRINTER написав:универсал как обычно )

дурики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:27

  IMPRINTER написав:05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018

универсал как обычно )

при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...

а чо у вас карта до сих пор не на полке?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:33

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:05.04.2018
Повернення помилково списаних відсотків за 30.03.2018

универсал как обычно )

при чем строчки о списании их нет .. но сумма умкеньшилась тогда .. я еще не мог понять .. думаю г=наверное опять списали %% - но в выписке их нет ...

а чо у вас карта до сих пор не на полке?


на полке ... но списали же снова %% ошибочно мартовские когда еще карта работала
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:04

Re: Універсал (Universal Bank)

Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку
Тарас85
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:07

  Тарас85 написав:Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку

по гривне - комиссии на снятие , по валюте - все что больше 1000 , будет с комиссией , кроме срочного депозита по сроку и не более 30 дней после окончания , + учитываем наличие одной кассы и массы манагеров в одном отделении :?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:08

Re: Універсал (Universal Bank)

  Тарас85 написав:маю бажання розмістити тут депозит


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