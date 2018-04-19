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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:31

Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
Esq
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 18.08.06
Подякував: 385 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:05

  Esq написав:Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.

сказали со следующей недели будут уже чипованные
J
 
Повідомлень: 3922
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23

  J написав:
  Esq написав:Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.

сказали со следующей недели будут уже чипованные


Уже сегодня вместо выдачи мгновенной нечипатой выдали обещание выпустить чипатую и выдать как будет готова.

Но сами тарифные пакеты, вроде как, те же самые.
Esq
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 18.08.06
Подякував: 385 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 532533534535
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