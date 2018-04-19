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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:31
Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
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Esq
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:05
Esq написав:
Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
сказали со следующей недели будут уже чипованные
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J
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
J написав: Esq написав:
Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
сказали со следующей недели будут уже чипованные
Уже сегодня вместо выдачи мгновенной нечипатой выдали обещание выпустить чипатую и выдать как будет готова.
Но сами тарифные пакеты, вроде как, те же самые.
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Esq
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