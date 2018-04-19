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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:31
Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:05
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
Уже сегодня вместо выдачи мгновенной нечипатой выдали обещание выпустить чипатую и выдать как будет готова.
Но сами тарифные пакеты, вроде как, те же самые.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15
Найгірший банк
- Два місяці не діє картка та не перевипускають нову;
- місяць не можуть закрити рахунки;
зате комісію за обслуговування списують.
Цитата лаврова!
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