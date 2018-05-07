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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:31
Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:05
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
Уже сегодня вместо выдачи мгновенной нечипатой выдали обещание выпустить чипатую и выдать как будет готова.
Но сами тарифные пакеты, вроде как, те же самые.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15
Найгірший банк
- Два місяці не діє картка та не перевипускають нову;
- місяць не можуть закрити рахунки;
зате комісію за обслуговування списують.
Цитата лаврова!
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:38
Re: Універсал (Universal Bank)
ну так банк стал чей? и вы удивляетесь отношению к клиентам?
кстати не закрывают счет в течении месяца по какому каналу общения и по какой причине?
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:54
mephala
Комса повністю зіпсував банк.
Спочатку довго тягнули по емейл, потім розродилися, що треба відправляти поштою.
Результату немає досі.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:19
Re: Універсал (Universal Bank)
у мене друга історія
березневі трати були в грейсі. закрив в нуль карту 10 числа в квітні.
списався по пошті щоб закрили рахунок (карта й так закінчується в квітні)
до речі теж довго не могли дати відповідь шо та як потрібно зробити щоб закрити рахунок.
нарешті після всіх переписувань (протягом трьох неділь) та відправки оригіналів поштою приходить відповідь - ви повинні проценти за квітень тому закрити рахунок не можемо. хоча карта була в грейсі й погашена в нуль та квітневих трат не було! а тим часом мені нарахували плату за наступний рік.
отакі шахраї.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:28
Re: Універсал (Universal Bank)
апдейт
позвонил седня на гарячку узнать есть ли у меня счет в банке и есть ли задолженность. сказали что счета нету и задолженности нету.
так что вроде все ОК с дистанционным закрытием. даже начисленную годовую плату в течении выполнения закрытия счета отменили.
канеш могли бы уведомить что закрытие счета прошло успешно а не заставлять клиентов нервничать)
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:33
в интернетбанке тоже счет пропал?
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