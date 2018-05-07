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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:31

Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.
Esq
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 18.08.06
Подякував: 385 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:05

  Esq написав:Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.

сказали со следующей недели будут уже чипованные
J
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23

  J написав:
  Esq написав:Закончились именные карты Platinum, эмбоссируемые непосредственно в отделении. Теперь как у всех: через Киев и через неделю.

сказали со следующей недели будут уже чипованные


Уже сегодня вместо выдачи мгновенной нечипатой выдали обещание выпустить чипатую и выдать как будет готова.

Но сами тарифные пакеты, вроде как, те же самые.
Esq
 
Повідомлень: 1216
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Подякував: 385 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:15

Найгірший банк

- Два місяці не діє картка та не перевипускають нову;
- місяць не можуть закрити рахунки;
зате комісію за обслуговування списують.
Цитата лаврова!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:38

Re: Універсал (Universal Bank)

ну так банк стал чей? и вы удивляетесь отношению к клиентам?
кстати не закрывают счет в течении месяца по какому каналу общения и по какой причине?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:54

mephala
Комса повністю зіпсував банк.
Спочатку довго тягнули по емейл, потім розродилися, що треба відправляти поштою.
Результату немає досі. :evil:
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:19

Re: Універсал (Universal Bank)

у мене друга історія
березневі трати були в грейсі. закрив в нуль карту 10 числа в квітні.
списався по пошті щоб закрили рахунок (карта й так закінчується в квітні)
до речі теж довго не могли дати відповідь шо та як потрібно зробити щоб закрити рахунок.
нарешті після всіх переписувань (протягом трьох неділь) та відправки оригіналів поштою приходить відповідь - ви повинні проценти за квітень тому закрити рахунок не можемо. хоча карта була в грейсі й погашена в нуль та квітневих трат не було! а тим часом мені нарахували плату за наступний рік.
отакі шахраї.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:28

Re: Універсал (Universal Bank)

апдейт
позвонил седня на гарячку узнать есть ли у меня счет в банке и есть ли задолженность. сказали что счета нету и задолженности нету.
так что вроде все ОК с дистанционным закрытием. даже начисленную годовую плату в течении выполнения закрытия счета отменили.
канеш могли бы уведомить что закрытие счета прошло успешно а не заставлять клиентов нервничать)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:33

  mephala написав:апдейт
позвонил седня на гарячку узнать есть ли у меня счет в банке и есть ли задолженность. сказали что счета нету и задолженности нету.
так что вроде все ОК с дистанционным закрытием. даже начисленную годовую плату в течении выполнения закрытия счета отменили.
канеш могли бы уведомить что закрытие счета прошло успешно а не заставлять клиентов нервничать)

в интернетбанке тоже счет пропал?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:29

Bosstone
да. даже историю теперь не посмотреть(
знал бы - сохранил бы.
mephala
 
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