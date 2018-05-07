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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:40
Есть какие-то новости о том, когда банк научится в отделениях новые карты выпускать чипатые? А то старые выдавать прекратили, а с новыми уже сколько времени не получается никак.
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Esq
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51
sens написав: Тарас85 написав:
Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку
по гривне - комиссии на снятие , по валюте - все что больше 1000 , будет с комиссией , кроме срочного депозита по сроку и не более 30 дней после окончания , + учитываем наличие одной кассы и массы манагеров в одном отделении
И что, снять с долларового Мегагнучкого + тоже с комиссией? Не видел вроде такого в описаниях.
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Andrew75
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