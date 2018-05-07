Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:40
Есть какие-то новости о том, когда банк научится в отделениях новые карты выпускать чипатые? А то старые выдавать прекратили, а с новыми уже сколько времени не получается никак.
Esq
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51
sens написав: Тарас85 написав:
Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку
по гривне - комиссии на снятие , по валюте - все что больше 1000 , будет с комиссией , кроме срочного депозита по сроку и не более 30 дней после окончания , + учитываем наличие одной кассы и массы манагеров в одном отделении
И что, снять с долларового Мегагнучкого + тоже с комиссией? Не видел вроде такого в описаниях.
Andrew75
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:26
Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.
Hennady
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:29
Ещё б их выпускали. С начала месяца не могут карту выдать.
"без чипа больше не делаем, а с чипом ещё пока не умеем"
Esq
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:34
Тут представитель есть?
В Запорожье планируете возвращаться? Хочу немного Вас подкормить по акции с минфином
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:18
Hennady написав:
Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.
які фішки-плюшки дає ця карта?
+50грн !
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greenozon
Повідомлень: 2065
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:35
Вкладчик1234 написав:
Тут представитель есть?
В Запорожье планируете возвращаться? Хочу немного Вас подкормить по акции с минфином
Добрый день!
К сожалению, на данный момент в Запорожье нет отделений и информации об открытии так же. Про открытия отделений мы клиентов уведомляем на нашем сайте или на странице facebook.
Все отделения указаны на сайте:
https://www.universalbank.com.ua/map
Страница facebook:
https://www.facebook.com/universalbankukraine/
Universal Bank
Представник банку
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:44
Universal Bank а перед этим о фишке чел. спрашивал. ответите?
v57
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:49
greenozon Добрый день! Карты с чипом заказываются в отделении под клиента и приходят через 3-5 дней с Головного офиса. Если вы в отделении заказали карту, можете за ней обратится, вчера была отправка карт с чипом.
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 14
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Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51
похоже бот
v57
Повідомлень: 1723
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 120 раз.
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