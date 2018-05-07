RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:40

Есть какие-то новости о том, когда банк научится в отделениях новые карты выпускать чипатые? А то старые выдавать прекратили, а с новыми уже сколько времени не получается никак.
Esq
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 18.08.06
Подякував: 386 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51

  sens написав:
  Тарас85 написав:Хто має досвід роботи з цим банком будь-ласка поділіться як справи з депозитами(гривня, долар) чи вчасно відають(чи немає нюансів), чи запитують про суми більші 150000грн, маю бажання розмістити тут депозит, але важливо найперше почути думку людей які обслуговувались у цьому банку

по гривне - комиссии на снятие , по валюте - все что больше 1000 , будет с комиссией , кроме срочного депозита по сроку и не более 30 дней после окончания , + учитываем наличие одной кассы и массы манагеров в одном отделении :?

И что, снять с долларового Мегагнучкого + тоже с комиссией? Не видел вроде такого в описаниях.
Andrew75
 
Повідомлень: 739
З нами з: 30.09.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:26

Re: Універсал (Universal Bank)

Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.
Hennady
 
Повідомлень: 68
З нами з: 02.11.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:29

Ещё б их выпускали. С начала месяца не могут карту выдать.

"без чипа больше не делаем, а с чипом ещё пока не умеем"
Esq
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 18.08.06
Подякував: 386 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:34

Тут представитель есть?
В Запорожье планируете возвращаться? Хочу немного Вас подкормить по акции с минфином
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5549
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3618 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:18

Re: Універсал (Universal Bank)

  Hennady написав:Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.


які фішки-плюшки дає ця карта?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:35

  Вкладчик1234 написав:Тут представитель есть?
В Запорожье планируете возвращаться? Хочу немного Вас подкормить по акции с минфином

Добрый день!
К сожалению, на данный момент в Запорожье нет отделений и информации об открытии так же. Про открытия отделений мы клиентов уведомляем на нашем сайте или на странице facebook.
Все отделения указаны на сайте: https://www.universalbank.com.ua/map
Страница facebook: https://www.facebook.com/universalbankukraine/
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:44

Universal Bank а перед этим о фишке чел. спрашивал.
ответите?
v57
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:49

greenozon
Добрый день!
Карты с чипом заказываются в отделении под клиента и приходят через 3-5 дней с Головного офиса. Если вы в отделении заказали карту, можете за ней обратится, вчера была отправка карт с чипом.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51

похоже бот
v57
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 534535536537>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: babka_v_kedax, Google Feedfetcher, liliya_logical і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3080, 3081, 3082
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30810 3801719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 16:10
бульбик
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
63 35449
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 09:37
sens
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1759, 1760, 1761
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17602 3186437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 16:43
zzzzzz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9989)
24.05.2018 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.