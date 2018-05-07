Добрый день!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54
Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте:
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:58
Universal Bank
у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...
но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.
и в выписке по кредитке в ИБ появилось начисление
звонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?
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