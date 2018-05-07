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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54

  greenozon написав:
  Hennady написав:Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.


які фішки-плюшки дає ця карта?


Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте: https://www.universalbank.com.ua/platinum
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:58

Universal Bank

у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...

но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.

Зображення

и в выписке по кредитке в ИБ появилось начисление

Зображення

звонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?
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Повідомлень: 34297
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5447 раз.
 
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  #<1 ... 534535536537
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