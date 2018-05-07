Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте:
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54
Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте:
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:58
Universal Bank
у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...
но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.
и в выписке по кредитке в ИБ появилось начисление
звонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:32
Re: Універсал (Universal Bank)
А че не закроете?
Я закрыл от греха подальше что бы не было подобного цирка.
Особенно вспоминая как они начисляли проценты в одном месяце а потом сторнировали в другом
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:28
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам в личных сообщениях ваши данные: номер карты или ваш ИНН. Для возможности выяснить причины. Заранее благодарны
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:22
Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк».
Так всем эта платина доступная или только депозитчикам?
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:15
Alexxander
Карты Platinum оформляются только под депозит(Platinum_депозитний) или под Зарплату(Platinum-Зарплатный")
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:19
Re: Універсал (Universal Bank)
Как валюту банк отдает? Хочу небольшую сумму временно отложить на депозит с досрачкой. Получиться забрать когда захочу?
Может есть нюансы? Карточки какие вижу в теме. Никогда с этим банком не работал.
Размер имеет значение.
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