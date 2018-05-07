Додано: Чет 24 тра, 2018 17:58

у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.и в выписке по кредитке в ИБ появилось начислениезвонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?