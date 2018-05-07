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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54

  greenozon написав:
  Hennady написав:Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.


які фішки-плюшки дає ця карта?


Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте: https://www.universalbank.com.ua/platinum
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:58

Universal Bank

у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...

но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.

Зображення

и в выписке по кредитке в ИБ появилось начисление

Зображення

звонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:32

Re: Універсал (Universal Bank)

А че не закроете?
Я закрыл от греха подальше что бы не было подобного цирка.
Особенно вспоминая как они начисляли проценты в одном месяце а потом сторнировали в другом
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:28

  IMPRINTER написав:Universal Bank

у меня на конец апреля небыло задолженности по кредитке - кому она теперь нужна, если вы убрали программу лояльности ... загасил и положил на полку ... по состоянию на сегодня тоже на карте нет долга равно как и нет своих денег ...

но вот вчера получаю смс о том что у меня просроченная задолженность 50 грн.

Зображення

и в выписке по кредитке в ИБ появилось начисление

Зображення

звонил вчера в КЦ - вразумительного ничего сказать не могут .. признают, что долга нет, но минимальный платеж надо вносить. Сказали завтра (т.е. относительно вчера - сегодня) со мной свяжутся. Никто естественно не позвонил. Как это понимать?

Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам в личных сообщениях ваши данные: номер карты или ваш ИНН. Для возможности выяснить причины. Заранее благодарны
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:22

  Universal Bank написав:
  greenozon написав:
  Hennady написав:Был в отделении, тоже предлагали карту Платинум. Бесплатно, нет абонплаты, практически без комиссий.
Что-то подозрительно щедро.


які фішки-плюшки дає ця карта?


Добрый день!
Вся информация о преимуществах карты указаны на нашем сайте: https://www.universalbank.com.ua/platinum
Также вы можете позвонить на нашу линию: 0 800 300 200 (бесплатно), где вас проконсультируют наши специалисты.


https://www.universalbank.com.ua/storag ... numdep.pdf
Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк».

Так всем эта платина доступная или только депозитчикам?
Alexxander
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:15

Alexxander
Карты Platinum оформляются только под депозит(Platinum_депозитний) или под Зарплату(Platinum-Зарплатный")
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:19

Re: Універсал (Universal Bank)

Как валюту банк отдает? Хочу небольшую сумму временно отложить на депозит с досрачкой. Получиться забрать когда захочу?
Может есть нюансы? Карточки какие вижу в теме. Никогда с этим банком не работал.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:41

  Universal Bank написав:Alexxander
Карты Platinum оформляются только под депозит(Platinum_депозитний) или под Зарплату(Platinum-Зарплатный")


Чип так и не прикрутили к "платине"
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:47

Universal Bank, плиииз, разберитесь наконец раз и навсегда каков конечный срок погашения кредзадолженности в грейсе.
Согласно Договору по кредитке, который есть у нас это 20е число, однако если оно выпадает на нерабочий день, до задолженность нуна погасить в следующий рабочий день.
Для справки: подобная практика существует и у ТАСкомбанка (вашего протеже :wink: )
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
Ребёнок плачет навзрыд, смотрит на меня волком и требует новый... гироскутер.
Ну как так себя можно вести типасерьёзному банковскому учр-ю? 8) :lol:

ПС. Выслать вам в личку ИНН пострадавшей?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:01

  2XL написав:Как валюту банк отдает? Хочу небольшую сумму временно отложить на депозит с досрачкой. Получиться забрать когда захочу?
Может есть нюансы? Карточки какие вижу в теме. Никогда с этим банком не работал.

Вам подойдет ДЕПОЗИТ "ЗРОСТАЮЧИЙ", детальнее условия вы можете просмотреть на нашем сайте:https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Universal Bank
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