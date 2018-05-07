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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02
Son of Sun написав: Universal Bank написав:Alexxander
Карты Platinum оформляются только под депозит(Platinum_депозитний) или под Зарплату(Platinum-Зарплатный")
Чип так и не прикрутили к "платине"
Карты чиповые
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:03
clientage написав:Universal Bank
, плиииз, разберитесь наконец раз и навсегда каков конечный срок погашения кредзадолженности в грейсе.
Согласно Договору по кредитке, который есть у нас это 20е число, однако если оно выпадает на нерабочий день, до задолженность нуна погасить в следующий рабочий день
.
Для справки: подобная практика существует и у ТАСкомбанка (вашего протеже :wink: )
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
Ребёнок плачет навзрыд, смотрит на меня волком и требует новый... гироскутер.
Ну как так себя можно вести типасерьёзному банковскому учр-ю? 8) :lol:
ПС. Выслать вам в личку ИНН пострадавшей?
да, пожалуйста.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:24
clientage написав:[
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
А какой тайный смысл в апреле картой пользоваться?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29
Aps написав:
clientage написав:[
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
А какой тайный смысл в апреле картой пользоваться?
Я тут повлиять не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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