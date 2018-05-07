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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02

  Son of Sun написав:
  Universal Bank написав:Alexxander
Карты Platinum оформляются только под депозит(Platinum_депозитний) или под Зарплату(Platinum-Зарплатный")


Чип так и не прикрутили к "платине"

Карты чиповые
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 19
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:03

  clientage написав:Universal Bank, плиииз, разберитесь наконец раз и навсегда каков конечный срок погашения кредзадолженности в грейсе.
Согласно Договору по кредитке, который есть у нас это 20е число, однако если оно выпадает на нерабочий день, до задолженность нуна погасить в следующий рабочий день.
Для справки: подобная практика существует и у ТАСкомбанка (вашего протеже :wink: )
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
Ребёнок плачет навзрыд, смотрит на меня волком и требует новый... гироскутер.
Ну как так себя можно вести типасерьёзному банковскому учр-ю? 8) :lol:

ПС. Выслать вам в личку ИНН пострадавшей?

да, пожалуйста.
Universal Bank
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Повідомлень: 19
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:24

Re: Універсал (Universal Bank)

clientage написав:[
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.


А какой тайный смысл в апреле картой пользоваться?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:29

  Aps написав:
clientage написав:[
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.


А какой тайный смысл в апреле картой пользоваться?

Я тут повлиять не могу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:30

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите у универа на картах 3dsecure работает?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:48

  antey718 написав:Подскажите у универа на картах 3dsecure работает?


Подыму тему, есть знающие люди, работает 3d-secure у них?, Знаю что у монобанка работает, может и универсаловских карт должно работать?
antey718
 
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