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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12
Aps написав: pavyak написав:
Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.
За апрель зато больше начислили из-за выходных и переносов.
В личку отправил. Не за апрель калькулятор говорит 30 дней
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:28
pavyak написав: Aps написав: pavyak написав:
Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.
За апрель зато больше начислили из-за выходных и переносов.
В личку отправил. Не за апрель калькулятор говорит 30 дней
Точно похоже что переносы ни к чему тут. За май у меня 30 дней
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:32
Universal Bank написав: clientage написав:Universal Bank
, плиииз, разберитесь наконец раз и навсегда каков конечный срок погашения кредзадолженности в грейсе.
Согласно Договору по кредитке, который есть у нас это 20е число, однако если оно выпадает на нерабочий день, до задолженность нуна погасить в следующий рабочий день
.
Для справки: подобная практика существует и у ТАСкомбанка (вашего протеже
)
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
Ребёнок плачет навзрыд, смотрит на меня волком и требует новый... гироскутер.
Ну как так себя можно вести типасерьёзному банковскому учр-ю?
ПС. Выслать вам в личку ИНН пострадавшей?
да, пожалуйста.
Спасибо. Гроши вернули, все чики-пики. Девчонка уже смеётся, про гироскутер пока забыла
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 чер, 2018 13:58
pavyak написав:
Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.
Банк признал технический збой. Ошибку пообещали исправить через месяц. При очередном начислении.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:01
правильно я понимаю, что переводы между своими счетам в валюте так и не вернули? дурдом... единственный банк с таким идиотизмом...
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