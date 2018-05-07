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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12

  Aps написав:
  pavyak написав:Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.


За апрель зато больше начислили из-за выходных и переносов.


В личку отправил. Не за апрель калькулятор говорит 30 дней
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:28

  pavyak написав:
  Aps написав:
  pavyak написав:Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.


За апрель зато больше начислили из-за выходных и переносов.


В личку отправил. Не за апрель калькулятор говорит 30 дней


Точно похоже что переносы ни к чему тут. За май у меня 30 дней
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:32

  Universal Bank написав:
  clientage написав:Universal Bank, плиииз, разберитесь наконец раз и навсегда каков конечный срок погашения кредзадолженности в грейсе.
Согласно Договору по кредитке, который есть у нас это 20е число, однако если оно выпадает на нерабочий день, до задолженность нуна погасить в следующий рабочий день.
Для справки: подобная практика существует и у ТАСкомбанка (вашего протеже :wink: )
ОДНАКО! Опять 25, вернее -501.67 UAH было начислено из-за того, шо я таки посоветовал погаситься СЭПом 21/05/18, пополняха проведена 21/05/18.
Ребёнок плачет навзрыд, смотрит на меня волком и требует новый... гироскутер.
Ну как так себя можно вести типасерьёзному банковскому учр-ю? 8) :lol:

ПС. Выслать вам в личку ИНН пострадавшей?

да, пожалуйста.

Спасибо. Гроши вернули, все чики-пики. Девчонка уже смеётся, про гироскутер пока забыла :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:58

  pavyak написав:Банк по "Зростающему" за май начислил проценты за 28 дней. Ну так калькулятор показывает да и сумма меньше апрельской и мартовской. Так что зростання отрицательное.

Банк признал технический збой. Ошибку пообещали исправить через месяц. При очередном начислении.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:01

Re: Універсал (Universal Bank)

правильно я понимаю, что переводы между своими счетам в валюте так и не вернули? дурдом... единственный банк с таким идиотизмом...
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:08

кэшбек не вернули?
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