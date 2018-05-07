Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:00
Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:09
а разве где-то еще оформляют многостраничные депозитные договора? у аллы тоже на одно страничке
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:38
Re: Універсал (Universal Bank)
Сфоткал ту страницу, при звонке с подтверждением ничего больше не хотели.. бонус ещё месяц ждать)
В Коко депо открывал через ИБ, вообще ничего нет из документов.. правда подтверждал ещё до новых правил минфина, ну и тоже ещё неделя осталась ожидания
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