Додано: Нед 24 чер, 2018 09:20

2XL написав: Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего... Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...

Я похожим образом оформлял карту и мне её сделали мгновенно - штампанули прямо в отделении (удивили). Жена делала буквально через несколько дней, но этой дистанции во времени хватило как раз на то, чтобы Универ закончил выдавать моментально такие карты без чипа и начал выдавать чипованные. Ну, как начал: начал думать как же они это всё теперь будут делать потому что так же, как и у вас, прошла уже уйма времени и карты до сих пор нет, а даже при обращении в отделение говорят, что, мол, ожидайте.Недель восемь (!) уже карты нет...