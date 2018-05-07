Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:00
Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:09
а разве где-то еще оформляют многостраничные депозитные договора? у аллы тоже на одно страничке
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:38
Re: Універсал (Universal Bank)
Сфоткал ту страницу, при звонке с подтверждением ничего больше не хотели.. бонус ещё месяц ждать)
В Коко депо открывал через ИБ, вообще ничего нет из документов.. правда подтверждал ещё до новых правил минфина, ну и тоже ещё неделя осталась ожидания
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:09
Re: Універсал (Universal Bank)
Впечатления. Посетил банк второй раз (раньше оформлял моно карточку) для размещения вклада. Ну такое... Сказал, что нужен интернет банкинг - в отделении не предоставили ID. Сказали дома самостоятельно оформите, и мне пришлось 20 минут вызванивать живого оператора что бы узнать какие то присвоенные банком цифры. Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...
Размер имеет значение.
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:20
Я похожим образом оформлял карту и мне её сделали мгновенно - штампанули прямо в отделении (удивили). Жена делала буквально через несколько дней, но этой дистанции во времени хватило как раз на то, чтобы Универ закончил выдавать моментально такие карты без чипа и начал выдавать чипованные. Ну, как начал: начал думать как же они это всё теперь будут делать потому что так же, как и у вас, прошла уже уйма времени и карты до сих пор нет, а даже при обращении в отделение говорят, что, мол, ожидайте.
Недель восемь (!) уже карты нет...
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