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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:27

  Esq написав:История с картой Visa Platinum депозитного пакета превращается в анекдот о днище банковского обслуживания. Раз уж вспомнили очередной раз об этой неполученной карте, жена позвонила в отделение узнать о насущных делах.

Вопрос того, что карты нет без малого уже два месяца девушку вообще не смутил ни разу: "если бы ваша карта была, то мы бы вам позвонили, а так больше ничем помочь не могу".

Пускай не во всех банках одинаково решительно включаются в решение проблем клиента, но с таким уровнем обслуживания давно не приходилось сталкиваться, а посему разговор продолжился с кал центром 0 800.

Успеха тем не менее этот разговор не принёс также. Всё, что может сделать кал центр, это направить в "своё" отделение. Информации о готовности карты у оператора нет, никаких других контактов для решения проблемы кал центр предоставить не может также.

Высказывалось мнение, что печатью картой занимается сторонняя компания и поэтому банку дела нет до того когда карта будет готова, как и нет никакой дополнительной информации по этому процессу.

Третий акт продолжился опять разговором со своим отделением. Была передана информация с 0 800 и было предложено найти возможность отыскать карту. Указано, что несмотря на, возможно, печать карты другой организацией, договор на счет и карту заключен всё же с банком и надо всё же найти возможность карту предоставить. На том конце линии осторожно высказали мнение, что банк карту предоставит, но по срокам обещаний не давал :) На вопрос является ли временной интервал в два месяца достаточным, чтобы карта была выпущена, было дано обещание всё таки карту поискать.

Добрый день!
Уточните, пожалуйста, нам в личные сообщения ваши данные. Постараемся узнать на каком этапе изготовление карты и по возможности ускорить.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:54

Re: Універсал (Universal Bank)

Панове, як тут зараз депо у швейцарських франках, та ж порнографія, що рік тому - виплата на поточний і зняття з комісом, чи ні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:16

chipmunk
Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально ваше запитання, яка послуга Вас цікавить?
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:20

Universal Bank, умови видачі депо в франках цікавлять.
Вроді зрозуло все.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:25

  Universal Bank написав:chipmunk
Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально ваше запитання, яка послуга Вас цікавить?


объясняю.
человек открывает депозит во франках - условия его выдачи - только через текущий счет 2620 во вранках.
тарифами этого счета предусмотрено 1% комисси при снятии наличных.
исключение для снятие депозитных денег нет.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:05

Re: Універсал (Universal Bank)

Отака ... малят :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:46

  chipmunk написав:Отака ... малят :(

І % по франках <1%? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:14

  chipmunk написав:Панове, як тут зараз депо у швейцарських франках, та ж порнографія, що рік тому - виплата на поточний і зняття з комісом, чи ні?

Якщо ви будете знімати в франках - комісія буде, на жаль. Ви можете перевести за допомогою SWIFT згідно тарифів банку або поміняти валюту на долл / євро / грн і зняти без комісії. Причина стягнення комісії пов'язана з тим що даний вид валюти на ринку не в достатній кількості (екзотична).
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:16

Слегка шокирован работой интернет-банка.

Регистрация нового клиента не работает. Приходит СМС на верный телефон (т.е. введенные в первой форме данные - верны), далее - ошибка.

Из уже зарегистрированного клиента перевод по номеру карты не работает. Вводишь номер универсаловской же карты другого клиента, результат: "Неможливо визначити отримувача. Скористайтеся Переказом за довільними реквізитами."

Ну чё-т как-то несерьёзно...
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