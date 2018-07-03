Esq написав:

История с картой Visa Platinum депозитного пакета превращается в анекдот о днище банковского обслуживания. Раз уж вспомнили очередной раз об этой неполученной карте, жена позвонила в отделение узнать о насущных делах.Вопрос того, что карты нет без малого уже два месяца девушку вообще не смутил ни разу: "если бы ваша карта была, то мы бы вам позвонили, а так больше ничем помочь не могу".Пускай не во всех банках одинаково решительно включаются в решение проблем клиента, но с таким уровнем обслуживания давно не приходилось сталкиваться, а посему разговор продолжился с кал центром 0 800.Успеха тем не менее этот разговор не принёс также. Всё, что может сделать кал центр, это направить в "своё" отделение. Информации о готовности карты у оператора нет, никаких других контактов для решения проблемы кал центр предоставить не может также.Высказывалось мнение, что печатью картой занимается сторонняя компания и поэтому банку дела нет до того когда карта будет готова, как и нет никакой дополнительной информации по этому процессу.Третий акт продолжился опять разговором со своим отделением. Была передана информация с 0 800 и было предложено найти возможность отыскать карту. Указано, что несмотря на, возможно, печать карты другой организацией, договор на счет и карту заключен всё же с банком и надо всё же найти возможность карту предоставить. На том конце линии осторожно высказали мнение, что банк карту предоставит, но по срокам обещаний не давал :) На вопрос является ли временной интервал в два месяца достаточным, чтобы карта была выпущена, было дано обещание всё таки карту поискать.