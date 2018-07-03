Esq написав:Слегка шокирован работой интернет-банка.
Регистрация нового клиента не работает. Приходит СМС на верный телефон (т.е. введенные в первой форме данные - верны), далее - ошибка.
Из уже зарегистрированного клиента перевод по номеру карты не работает. Вводишь номер универсаловской же карты другого клиента, результат: "Неможливо визначити отримувача. Скористайтеся Переказом за довільними реквізитами."
Ну чё-т как-то несерьёзно...
Добрый день! Мы бы хотели разобраться во всех деталях. Пожалуйста, пришлите в личном сообщении скриншоты пошаговые, чтобы мы смогли исправить проблемы или подскажем Вам причины ошибок.
Вообще-то на прошлой неделе по телефону уже по этой проблеме разговаривали. В колцентре пообещали разобраться. Сегодня даже не доходит дело до СМС, просто ошибка и всё. Вчера через раз можно было пройти к шагу ввода кода из СМС. Картинку присылаю сообщением.
Esq написав:Слегка шокирован работой интернет-банка.
Регистрация нового клиента не работает. Приходит СМС на верный телефон (т.е. введенные в первой форме данные - верны), далее - ошибка.
Из уже зарегистрированного клиента перевод по номеру карты не работает. Вводишь номер универсаловской же карты другого клиента, результат: "Неможливо визначити отримувача. Скористайтеся Переказом за довільними реквізитами."
Ну чё-т как-то несерьёзно...
Добрый день! Мы бы хотели разобраться во всех деталях. Пожалуйста, пришлите в личном сообщении скриншоты пошаговые, чтобы мы смогли исправить проблемы или подскажем Вам причины ошибок.
Вообще-то на прошлой неделе по телефону уже по этой проблеме разговаривали. В колцентре пообещали разобраться. Сегодня даже не доходит дело до СМС, просто ошибка и всё. Вчера через раз можно было пройти к шагу ввода кода из СМС. Картинку присылаю сообщением.
Спасибо Вам отзыв! Мы проверили информацию, устранили проблему. И Вы успешно зашли. Приносим свои извинения за неудобства!
Universal Bank Добрый день! В январе 2018г оформил депозит в грн, под который был открыт текущий счет в пакете "Легкий". В июле 2018г получил депозит; остаток на текущем счету сейчас нулевой. Подскажите: будет ли списываться ежемесячная комиссия за РКО текущего счета при нулевом остатке и уйдет ли счет при этом в минус?
MaximS написав:Universal Bank Добрый день! В январе 2018г оформил депозит в грн, под который был открыт текущий счет в пакете "Легкий". В июле 2018г получил депозит; остаток на текущем счету сейчас нулевой. Подскажите: будет ли списываться ежемесячная комиссия за РКО текущего счета при нулевом остатке и уйдет ли счет при этом в минус?
Добрый день! Списания в минус не будут проходить. Но при появлении средств на счете, автоматически будет проведено списание за прошлые периоды.
В связи с тем, что новые карты пакетов Visa Platinum чипатые и бесконтактные, каков месседж банка держателям старых карт? Допользовать до даты на карте, или предложение поменять на новую с или без продолжением действия имеющейся.
Esq написав:В связи с тем, что новые карты пакетов Visa Platinum чипатые и бесконтактные, каков месседж банка держателям старых карт? Допользовать до даты на карте, или предложение поменять на новую с или без продолжением действия имеющейся.
Добрый день! По информации которую Вы нам уточнили, Вас интересовал вопрос замены карты на новую с чипом. Вы можете обратится в отделение банка и заменить карту Platinum на новую, не обязательно ожидать окончание срока действия старой.