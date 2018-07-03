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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47

  abc111 написав:...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16

У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???

Написали Вам в личном сообщении. Уточните, пожалуйста, данные
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:04

  abc111 написав:...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16

У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???

Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 06.07.08
Подякував: 975 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:14

  DjPavel написав:
  abc111 написав:...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16

У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???

Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.



...не знаю...,скинул им номер тлф уже 20 минут тишина...
abc111
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:27

...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
abc111
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:36

  abc111 написав:...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!

Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:56

  Universal Bank написав:
  abc111 написав:...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!

Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста

Так это платная услуга? Или нет?

П.С. Нашёл в тарифах. Для КДВ и Платинум бесплатно. Для всех остальных 50 грн единоразово. https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/lena2018/tarif2.zip
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1079
З нами з: 18.05.16
Подякував: 146 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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  #<1 ... 540541542543
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