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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47
abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Написали Вам в личном сообщении. Уточните, пожалуйста, данные
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Universal Bank
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:04
abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.
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DjPavel
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:14
DjPavel написав: abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.
...не знаю...,скинул им номер тлф уже 20 минут тишина...
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abc111
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:27
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
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abc111
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:36
abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
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Universal Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 31
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- Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:56
Universal Bank написав: abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Так это платная услуга? Или нет?
П.С. Нашёл в тарифах. Для КДВ и Платинум бесплатно. Для всех остальных 50 грн единоразово. https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/lena2018/tarif2.zip
Кто не пьёт, тот не рискует.
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