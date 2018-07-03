Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47
abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Написали Вам в личном сообщении. Уточните, пожалуйста, данные
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 33
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:04
abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.
DjPavel
Фундаментальний експерт
Повідомлень: 1407
З нами з: 06.07.08
Подякував: 975 раз.
Подякували: 300 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:14
DjPavel написав: abc111 написав:
...а суть вопроса такая :
Пришла смс с текстом
UniversalBank
Po rahunku 262....0000497
Aktivovano poslugu SMS
24.07.2018 11:38:16
У меня вопрос ,А оно мне надо?
А я Вас просил?
Вкладчик более полугода...,раньше было мне не надо и сейчас оно мне не надо..! Как ее отключить???
Услуга платная? А то мне такая же смс сегодня пришла.
...не знаю...,скинул им номер тлф уже 20 минут тишина...
abc111
Повідомлень: 2188
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:27
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
abc111
Повідомлень: 2188
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:36
abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 33
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:56
Universal Bank написав: abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Так это платная услуга? Или нет?
П.С. Нашёл в тарифах. Для КДВ и Платинум бесплатно. Для всех остальных 50 грн единоразово.
https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/lena2018/tarif2.zip
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 1079
З нами з: 18.05.16
Подякував: 146 раз.
Подякували: 109 раз.
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1
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:58
Фантом написав: Universal Bank написав: abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Так это платная услуга? Или нет?
П.С. Нашёл в тарифах. Для КДВ и Платинум бесплатно. Для всех остальных 50 грн единоразово.
https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/lena2018/tarif2.zip
Уважаемые клиенты, по картам в валюте мы доработали услугу «смс информирования» теперь Вы сможете получать смс при любых операциях в АТМ или торговых точках. Данная услуга бесплатная!
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 33
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:03
Фантом написав: Universal Bank написав: abc111 написав:
...ау! Не зря банку такой рейтинг ставят...
Жду Вашего звонка!!!!
Спасибо, за номер телефона, мы его передали специалистам. С вами обязательно свяжутся, ожидайте, пожалуйста
Так это платная услуга? Или нет?
П.С. Нашёл в тарифах. Для КДВ и Платинум бесплатно. Для всех остальных 50 грн единоразово.
https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/lena2018/tarif2.zip
Це ж самовільно підключають і 50 грн списують?
Бізобразіє?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлень: 25223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:06
[/quote]
Для всех кому пришло смс - услуга бесплатная.
Universal Bank
Представник банку
Повідомлень: 33
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:11
Universal Bank написав:
Для всех кому пришло смс - услуга бесплатная.[/quote]
Це інший коліекор. Але всеж таки слід було запитати і імяреків чи по валютній карті їм потрібне СМС. А то сьогодні вона безкоштовна а завтра вдарите платою.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
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