смс это НЕЗАЩИЩЁННЫЕ каналы связи!!! самовольно подключая смс Вы подвергаете деньги клиента дополнительному риску!!!
и кроме того правильно написали:
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:20
смс это НЕЗАЩИЩЁННЫЕ каналы связи!!! самовольно подключая смс Вы подвергаете деньги клиента дополнительному риску!!!
и кроме того правильно написали:
...
|