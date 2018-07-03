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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:20

  Universal Bank написав:Для всех кому пришло смс - услуга бесплатная


смс это НЕЗАЩИЩЁННЫЕ каналы связи!!! самовольно подключая смс Вы подвергаете деньги клиента дополнительному риску!!!

и кроме того правильно написали:
  Квесторе_поверніться написав:А то сьогодні вона безкоштовна а завтра вдарите платою.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:08

  uaprofi написав:
  Universal Bank написав:Для всех кому пришло смс - услуга бесплатная


смс это НЕЗАЩИЩЁННЫЕ каналы связи!!! самовольно подключая смс Вы подвергаете деньги клиента дополнительному риску!!!

и кроме того правильно написали:
  Квесторе_поверніться написав:А то сьогодні вона безкоштовна а завтра вдарите платою.


Та ладно, СМС и раньше приходили. Плату не снимали. Сегодня, как бы официально оформили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 541542543544
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