От 100 тыс там скорее всего автоматом вычисляется.
А вот с бонусом за платинум имхо могли и прокинуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:46
От 100 тыс там скорее всего автоматом вычисляется.
А вот с бонусом за платинум имхо могли и прокинуть.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:38
Таки просто 15,25%, на полгода, с ежемесячкой...
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 22:25
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:52
Користування інтернет-банкінгом для фізичної особи
Універсал банк, чому для користування інтернет-банкінгом необхідно оформлювати гривневий рахунок? У меня є валютний депозит, рахунок, Platinum пакет.
Навіщо мені гривневий рахунок?
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:09
Користування інтернет-банкінгом для фізичної особи
Доброго дня, шановний клієнте!
Дякуємо Вам за те, що звернулися з цим питанням.
З цього приводу створено робочу групу, яка буде займатися вирішенням даної розробки.
Стосовно термінів реалізації ми сповістимо Вас додатково.
Гарного Вам дня!
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:03
Re: Універсал (Universal Bank)
Банк тупо превращается в Дельту
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:19
Щоб Ви заплатили банці додаткову мзду.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:58
Я думаю, що розробники зробили прив'язку до гривневого рахунку, тому що логічно, що кожен клієнт відкриє рахунок у валюті своєї країни. Але в мене є гривневі рахунки в інших банках, тому саме тут буду без гривні
Якщо заімплементять цю фічу, то буде краще ще кільком людям таким, як я з валютними рахунками.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:12
Дельта всё же была больше и лучше для клиентов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Нед 21 жов, 2018 08:55
Re: Універсал (Universal Bank)
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Размер имеет значение.
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