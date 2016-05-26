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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:46

  jay2004 написав:
  Aps написав:
Гривну от полугода под около 16 годовых размещали?

15,25% на полгода (15% стандарт+ Платинум Депозитный 0,25%) + 2% Минфин.

а 0.25 за сумму от 100 тыс тоже зажали?


По ходу - да (если эти условия плюсуются). Сегодня договор пересмотрю... внимательно.


От 100 тыс там скорее всего автоматом вычисляется.
А вот с бонусом за платинум имхо могли и прокинуть.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:38

Таки просто 15,25%, на полгода, с ежемесячкой...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 22:25

Re: Універсал (Universal Bank)

  Aps написав:а 0.25 за сумму от 100 тыс тоже зажали?

Це накидується якщо вибрати виплату в кінці терміну. Якщо обрати щомісячну випалту відсотків- тоді 15.25%.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:52

Користування інтернет-банкінгом для фізичної особи

Універсал банк, чому для користування інтернет-банкінгом необхідно оформлювати гривневий рахунок? У меня є валютний депозит, рахунок, Platinum пакет.
Навіщо мені гривневий рахунок? :o
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:09

Користування інтернет-банкінгом для фізичної особи

Доброго дня, шановний клієнте!
Дякуємо Вам за те, що звернулися з цим питанням.

З цього приводу створено робочу групу, яка буде займатися вирішенням даної розробки.

Стосовно термінів реалізації ми сповістимо Вас додатково.

Гарного Вам дня!
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:03

Re: Універсал (Universal Bank)

Банк тупо превращается в Дельту
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:19

  sharparchitect написав:Універсал банк, чому для користування інтернет-банкінгом необхідно оформлювати гривневий рахунок? У меня є валютний депозит, рахунок, Platinum пакет.
Навіщо мені гривневий рахунок? :o

Щоб Ви заплатили банці додаткову мзду. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:58

  Квесторе_поверніться написав:
  sharparchitect написав:Навіщо мені гривневий рахунок? :o

Щоб Ви заплатили банці додаткову мзду. :(


Я думаю, що розробники зробили прив'язку до гривневого рахунку, тому що логічно, що кожен клієнт відкриє рахунок у валюті своєї країни. Але в мене є гривневі рахунки в інших банках, тому саме тут буду без гривні 8)
Якщо заімплементять цю фічу, то буде краще ще кільком людям таким, як я з валютними рахунками.
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Банк тупо превращается в Дельту

Дельта всё же была больше и лучше для клиентов... :D
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:55

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
Размер имеет значение.
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