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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:33

  2XL написав:Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?


через п2п с валютной может вообще не проканать.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:53

Re: Універсал (Universal Bank)

Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:15

  Alex_ki написав:Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)

Зекономлю жене на сапоги? :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:25

Re: Універсал (Universal Bank)

Экономия была бы, если бы мы в эти залы ходили за деньги а так как мы нищеброды, то там не бывали) потому экономия виртуальная 27$*4 :)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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