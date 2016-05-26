через п2п с валютной может вообще не проканать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:33
через п2п с валютной может вообще не проканать.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:53
Re: Універсал (Universal Bank)
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:15
Зекономлю жене на сапоги?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:25
Re: Універсал (Universal Bank)
Экономия была бы, если бы мы в эти залы ходили за деньги а так как мы нищеброды, то там не бывали) потому экономия виртуальная 27$*4
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:22
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:48
Додано: Пон 22 жов, 2018 05:23
Re: Універсал (Universal Bank)
Такой и открывал,с добавкой от минфина)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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