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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:33
2XL написав:
Подскажите, за снятие с валютной депозитной Платинум через р2р будет комиссия или плата за конвертацию?
через п2п с валютной может вообще не проканать.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 14:53
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 15:15
Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
Зекономлю жене на сапоги?
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Додано: Нед 21 жов, 2018 15:25
Экономия была бы, если бы мы в эти залы ходили за деньги
а так как мы нищеброды, то там не бывали) потому экономия виртуальная 27$*4
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Alex_ki
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:22
Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Наверное, два посещения в год лаунж залов только для тех, кто оплатил: Послуга з надання «Консьєрж-сервісу» - 2000 грн?
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sharparchitect
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Додано: Нед 21 жов, 2018 23:48
Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
Универсал же платину бесплатно только под гривнедепо выпускает
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Stringer
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Додано: Пон 22 жов, 2018 05:23
Stringer написав:Универсал же платину бесплатно только под гривнедепо выпускает
Такой и открывал,с добавкой от минфина)
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Alex_ki
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Додано: Пон 22 жов, 2018 09:33
sharparchitect написав: Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Наверное, два посещения в год лаунж залов только для тех, кто оплатил: Послуга з надання «Консьєрж-сервісу» - 2000 грн?
Не, это для всех платин, кроме некоторых бинов. Моя депошная успешно авторизовалась, показывает 2 бесплатных посещения
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Alex_ki
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:32
Stringer написав: Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
Универсал же платину бесплатно только под гривнедепо выпускает
Открывал на той неделе валютный вклад, кстати 5% с капитализацией, так под него заказали бесплатную платину.
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pavyak
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:34
pavyak написав: Stringer написав: Alex_ki написав:
Кстати, местная платина за депо участвует в раздаче 2 посещений в год лаунж зала.
Оформлю ещё один на жену)
Универсал же платину бесплатно только под гривнедепо выпускает
Открывал на той неделе валютный вклад, кстати 5% с капитализацией, так под него заказали бесплатную платину.
Яка сума вкладу має бути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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